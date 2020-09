Amrabat-Castrovilli, prove d’intesa in attesa di… Torreira

La prima Fiorentina della stagione va in scena al Franchi nella partitella in famiglia con la Primavera, fresca vincitrice della Coppa Italia di categoria. Repubblica fa il punto della situazione dopo i primi 90 minuti non ufficiali della stagione. Nel 3-5-2 di Iachini la prima indicazione arriva dal centrocampo: Amrabat e Castrovilli in versione mezz’ali, in attesa del colpo Torreira (SCHEDA) in mezzo. Il ruolo di regista se l’è preso momentaneamente Saponara, ma l’obiettivo è di riportare in Italia l’uruguaiano per comporre un centrocampo da Europa. Ribery nel frattempo non era a disposizione e ha proseguito il suo lavoro differenziato così come Boateng e Benassi. Dopo il test in famiglia, la Fiorentina proseguirà con altre due amichevoli: domenica prossima contro la Lucchese e la settimana dopo sempre al Franchi contro la Reggiana.

