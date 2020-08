All in su Piatek: Fiorentina ottimista e Iachini ha dato l’ok

Tutto su Krzysztof Piatek (SCHEDA). La Fiorentina è ottimista di poter chiudere per il polacco con una formula simile a quella utilizzata a gennaio per Cutrone, e con il passare dei giorni l’Herta Berlino potrebbe abbassare le proprie pretese da 30 a 25 milioni. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, il polacco non disdegnerebbe il ritorno in Italia e Iachini ha avallato l’acquisto dell’ex Genoa e Milan che è stato individuato come il profilo ideale per l’attacco. Pradè spera di chiudere per metà settembre, ma serve pazienza e soprattutto continuare a limare le differenze tra richiesta e offerta. E INTANTO VLAHOVIC PUO’ RINNOVARE E RESTARE

