Amrabat: Barcellona è la destinazione gradita. Ecco le eventuali alternative

Per far partire Amrabat serve un'offerta che si aggiri sui 30 milioni di euro

Il futuro di Sofyan Amrabat sembra sempre più lontano dalla Fiorentina. Come scrive, infatti, La Nazione la destinazione gradita è Barcellona, mai veramente nascosta, considerati anche un paio di blitz del fratello in tribuna al Camp Nou. Insomma, un rapporto in continua evoluzione e che si potrebbe davvero concretizzare se dovesse arrivare l’offerta giusta; intesa come cifra congrua che si deve aggirare intorno ai 30 milioni, anche attraverso bonus. Ma è proprio questo il nodo: il Barcellona deve fare spazio soprattutto economico. Aspetto, questo, che non interessa alla Fiorentina.

Club viola più interessata a capire quale possa essere la strada da seguire per trovare il giusto sostituto. Il bolognese Schouten resta un nome valido, anche se la sua valutazione al momento resta molto alta (almeno 25 milioni), ma l’ingaggio attuale dell’olandese lo inserirebbe nel range viola. Nelle ultime ore si sarebbe riaccesa una vecchia pista, già battuta l’estate scorsa quando, per sostituire Torreira, gli uomini di mercato individuarono in Maxime Lopez il profilo giusto per mettere in mezzo al campo geometrie e anche un pizzico di cattiveria agonistica che non guasta. Lo scorso anno la trattativa si arenò soprattutto sul prezzo (20 milioni), ma gli scenari ora sarebbero cambiati.