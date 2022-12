Amrabat, appuntamento con la storia: è la grande notte

In città, così come accaduto per i quarti di finale poi vinti dal Marocco contro il Portogallo, saranno in tanti a riunirsi in bar, locali o nelle case di amici, parenti e connazionali. Un esempio? In Piazza Dalmazia, al ristorante Sahara, cucina tipica marocchina, in molti si erano radunati per seguire la partita in tv prima di prendere parte ai festeggiamenti nel centro e per le strade della città dopo la vittoria che ha eliminato Cristiano Ronaldo. Proprio per questo i servizi delle forze dell’ordine saranno adeguati alla portata di una notteche potrebbe divenire davvero storica per la Nazionale e il popolo marocchino.