Amrabat ai saluti: la Fiorentina confida nella Coppa d’Africa

Tempo di cessioni in casa Fiorentina. Il nome più vicino all'addio è quello di Amrabat, impegnato nei prossimi mesi con la Coppa d'Africa

Non solo acquisti, la Fiorentina si deve concentrare anche sulle cessioni. Mentre la situazione Kokorin è in continuo aggiornamento, un altro nome ai saluti in casa viola è quello di Sofyan Amrabat . Il centrocampista marocchino, impegnato da Gennaio a Febbraio con la Coppa d'Africa, non rientra più nei piani di Italiano .

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina vorrebbe rivendere Amrabat nel modo più conveniente possibile. Ecco infatti, che tutte le speranze del club viola sono riposte nella Coppa d'Africa, torneo che potrebbe rivitalizzare il valore del giocatore. Per ora in Italia non si sta muovendo nessuna squadra per il suo acquisto, l'unica pista un po' più calda è quella del Torino di Juric che gradirebbe l'arrivo del suo pupillo ai tempi dell'Hellas Verona.