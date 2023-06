Amrabat ai saluti? Due nomi per sostituirlo. Torna di moda una vecchia fiamma

Saper aspettare, cercare di incassare il più possibile, per poi aggredire gli obiettivi in entrata. Questa l'idea della Fiorentina per quanto riguarda la situazione Amrabat, con molti club interessati al marocchino. E se come scrive il Corriere Fiorentino per l’attacco ora come ora i profili seguiti con maggiore interesse restano quelli di Dia (Salernitana) e Nzola (Spezia) Pradè e Barone sono impegnati anche nella ricerca del dopo Amrabat.