Amrabat adesso è straripante. Dodò e Nico Gonzalez creano senza sosta

Superata la seconda metà del secondo round, Baroni ha provato a cambiare l’inerzia della partita sostituendo Strefezza e Blin con Oudin e Maleh. Italiano ha risposto inserendo Sottil e Cabral per Saponara e Kouame. Ma è cambiato poco per i pugliesi. La Fiorentina si è affacciata più volte dalle parti di Falcone spinta da Dodo, Gonzalez e un Amrabat ora straripante, il Lecce ha cercato di ripartire senza trovare spazi. L’unica occasione l’ha avuta al tramonto Ceesay, entrato da poco, ma il suo colpo di testa, da punizione regalata da Abisso, è uscito. Troppo poco. Lecce ancora ai box, per i Viola «giri» da record