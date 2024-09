Amnesie e approcci sbagliati. Obiettivo cancellare la peggior partenza

Cosa migliorare

In tutte le gare, oltre al risultato, ci sono stati alcuni passaggi comuni: amnesie difensive gravi, un approccio spesso da dimenticare. La squadra va sotto troppo facilmente ed è rimasta in vantaggio solo 57 minuti su 480 totali. E allora Palladino è intenzionato a tirare la famosa riga e a ripartire dal nuovo corso dopo la sosta: due settimane di lavoro in più, cancellare la peggior partenza dell'era Commisso (3 punti anche con Montella). Un trend da cancellare in fretta.