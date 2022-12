Amichevole contro il Bastia: anche Milenkovic e Jovic tra i convocati?

Nuova amichevole per la Fiorentina. Oggi, ore 17,30 (diretta tv suDazn) in trasferta sul campo del Bastia. La squadra francese milita in Ligue 2 e Italiano dovrebbe convocare anche i rientranti da Qatar, Milenkovic e Jovic. Lavoro a parte per chi è reduce da infortuni come Gonzalez, Castrovilli, Sottil e Venuti. Curiosità per capire quale formazione schiererà il tecnico viola, tra conferme e alcuni giovani che si sono messi in evidenza negli ultimi test. La Fiorentina, che tornerà a Firenze subito dopo la partita in aereo, per i prossimi giorni ha in programma altre due amichevoli entrambe al Franchi: sabato col Monaco e mercoledì prossimo col Lugano. Lo scrive Repubblica Firenze.