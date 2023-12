Alzi la mano chi, a inizio stagione, si immaginava così la classifica viola

Alzi la mano chi, a inizio stagione, avrebbe immaginato di arrivare a tre giornate dal giro di boa con questa classifica. In piena lotta per l’Europa ma, soprattutto, a un solo punto dalla Champions.

Alzi la mano chi, a inizio stagione, avrebbe immaginato di arrivare a tre giornate dal giro di boa con questa classifica. In piena lotta per l’Europa ma, soprattutto, a un solo punto dalla Champions. Eppure, così è. Merito di una squadra che sta ancora una volta andando oltre limiti che, domenica, sono esplosi in tutta la loro evidenza. «Se tutti dicono che siamo Bonaventura e Nico dipendenti è normale trovare delle difficoltà quando mancano», ha detto Italiano. Mancavano loro e, inizialmente, mancava pure Arthur. Lo riporta il Corriere Fiorentino.