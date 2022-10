Alzare una mezzala funziona ancora: prima Barak, ieri Bonaventura

Il Quotidiano di Puglia nota che nel secondo tempo della sfida di ieri tra il Lecce e la Fiorentina, a creare un po’ di problemi ai locali nella seconda parte del match è stata la scelta di Vincenzo Italiano di avanzare la posizione di Bonaventura, da mezzala a supporto della punta centrale Cabral. Un po' come Barak contro il Verona in precedenza. In quella zona del rettangolo verde l’ex milanista ha giocato molti più palloni rispetto al primo tempo e l’azione offensiva ne ha beneficiato. Poi c'è stato anche un calo fisico da parte degli avversari.