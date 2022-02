Alvarez rimandato e il futuro degli “scontenti”: il mercato viola non si ferma

Il calciomercato finisce ma non si ferma. La Fiorentina continua a guardarsi intorno, con uno sguardo verso il futuro

Ieri alle 20.00 in punto si è chiuso il calciomercato invernale, ma le trattative in casa viola non si fermano. Infatti, complice il fatto che in alcuni paesi il mercato chiude dopo, alcuni giocatori rimarranno al centro dei desideri dei club, con la possibilità di partire anche subito. Così come la Fiorentina , che deve subito guardare al futuro per organizzare al meglio la prossima estate.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il colpo last minute è soltanto rimandato. Infatti, Agustin Alvarez sembra destinato a vestire la magia viola. I tempi stretti e la cessione di Torres in MLS hanno frenato il Penarol, che ha deciso di rimandare tutto a Giugno. L'accordo sul prezzo del cartellino c'è e dovrebbe essere intorno ai 16 milioni, mentre rimane distanza sulla percentuale della futura rivendita 8 Il Penarol vuole il 30, la Fiorentina non intende superare il 10). Insomma, questi dettagli verranno limati con il tempo e un accordo, salvo imprevisti, arriverà. Sul lato cessioni, Pulgar è pronto a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. In Turchia il mercato chiude tra una settimana e la trattativa ha tutto il tempo per concretizzarsi. Così, è destinato a rimanere Amrabat, mentre la società viola attende speranzosa una chiamata dalla Russia (mercato aperto fino al 22) per Kokorin.