Frenata per A. Alvarez. Rapporti freddi fra Fiorentina e Penarol

Gelo fra le due società

Sebbene il presidente degli uruguaiani abbia confermato l'esistenza di una trattativa, Gianluca Di Marzio spiega come fra Fiorentina e Penarol non sia tutto rose e fiori. Dagli studi di Sky Sport, il giornalista fa il punto sulla trattativa che avrebbe dovuto portare Agustin Alvarez a Firenze. L'affare, che sembrava ad un passo dalla fumata bianca, ha subito una frenata nelle scorse ore per il mancato accordo sulla percentuale da corrispondere ai sudamericani in caso di futura cessione. Un ostacolo che ha portato i due club a mettere in stand-by la trattativa e che, di fatto, potrebbe aver incrinato i rapporti fra le due società. Resta da capire se la dirigenza Viola vorrà riallacciare o meno i contatti con la squadra di Montevideo.