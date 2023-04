Altro mese di fuoco per la Fiorentina: a maggio doppia trasferta campana

Continua il tour de force della Fiorentina anche nel mese di maggio. Dopo la splendida striscia positiva di ben 14 risultati utili consecutivi, i viola sono reduci da due sconfitte tra Conference League e campionato, la prima fortunatamente indolore. Come scrive La Nazione, la squadra di Vincenzo Italiano giovedì è attesa per la grande sfida del ritorno di semifinale di Coppa Italia al Franchi contro la Cremonese e dovranno confermare il loro vantaggio di due reti per evitare di soffrire. Poi tornerà il campionato, dove a Firenze, domenica pomeriggio, arriverà la Sampdoria. Il calendario prosegue con due trasferte consecutive, entrambe in terra campana, prima all'Arechi contro la Salernitana, poi al Maradona per affrontare la capolista Napoli (che molto probabilmente sarà già campione d'Italia). Infine, tornerà la Conference League con la doppia sfida valevole per l'accesso in finale contro il Basilea, con di mezzo la partita al Franchi contro l'Udinese.