Altro forfait di Ribery: Prandelli in emergenza attacco. Con lo Spezia c’è Kokorin?

Franck Ribery non ha recuperato dal problema muscolare e non sarà disponibile neppure per la prossima sfida salvezza in programma venerdì al Franchi contro lo Spezia di Italiano. Lo staff medico della Fiorentina spera di recuperare il francese almeno per la prossima trasferta, alla Dacia Arena contro l’Udinese. Altra tegola per Prandelli, quindi, che però potrà ancora su Sasha Kokorin. Il russo, come dimostrano i test fisici appena svolti, si sta avvicinandosi a una buona condizione fisica e potrebbe essere la seconda punta da proporre alle spalle di Vlahovic o una buona alternativa da utilizzare in corso d’opera. Molto dipenderà anche dallo schieramento scelto: con un eventuale passaggio al 4-4-1-1 potrebbe esserci una chance per Callejon. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

