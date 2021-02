Il gioco c’è, i cambi no. Ma chi segna in questa Fiorentina?

Molti opinionisti e commentatori non hanno capito il mancato uso della panchina da parte di Prandelli che in effetti ha aspettato un po’ troppo ad impiegare soprattutto Callejon. In effetti gli uomini della panchina viola non erano adatti a ribaltare una situazione come quella venutasi a creare. L’unica punta centrale a disposizione di Prandelli era Kokorin che per sua stessa ammissione non è ancora pronto e chissà quando lo sarà. Poi in bella mostra troviamo Eysseric e Montiel autore di due gol in Coppa Italia. Decisamente pochi dunque i proiettili a disposizione del Mago di Orz che ha dovuto rinunciare per la seconda settimana consecutiva a Franck Ribery che non è certo un goleador, ma che con la sua classe è capace di mandare in porta qualsiasi compagno.

Detto questo c’è un altro fattore non da poco da considerare. Ricordate quando a Montella veniva rimproverato che la sua Fiorentina (atto secondo) non era molto pronta in zona gol? La sua risposta fu molto chiara: “Contate i gol in Serie A dei giocatori che ho a disposizione e traete le conclusioni“. E non aveva torto l’aeroplanino, ma la stessa situazione la sta vivendo Prandelli visto che la Fiorentina al netto dell’ultima giornata ha veramente poche cartucce da sparare in questa classifica che vede in coda il Crotone e lo Spezia rispettivamente con 35 e 51 gol che arrivano dagli attaccanti, ma dobbiamo considerare che sono squadre raramente o mai presenti in Serie A fino ad ora. A seguire troviamo il Parma (78) e la Fiorentina che vanta un totale di 86 reti delle quali però ben 64 sono state segnate da Callejon che praticamente non gioca mai. Poco sopra troviamo l’Udinese con 88 gol.

Ben oltre 100 marcature tutte le altre squadre in lotta per non retrocedere: si parte dai 148 gol del Benevento per salire ai 160 del Cagliari; troviamo poi Bologna (172), Torino (177) e Genoa (184). E qui ci fermiamo perché tutte le altre vantano numeri ben superiori. Deduzione che traiamo: i numeri non sono tutto, ma un certo peso ce l’hanno e forse qualcuno anche in possesso del fiuto del gol anche se arrugginito avrebbe fatto comodo accanto a Vlahovic al quale auguro di non infortunarsi mai fino al termine della stagione altrimenti sarebbero dolori… ma veramente grossi.