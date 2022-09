Altro che acquisti top: le contraddizioni del mercato viola

L'ultima a pochi giorni dal gong di fine trattative quando, in un incontro al centro sportivo, il mister mise sul tavolo la necessità di avere un altro difensore centrale. A maggior ragione se fosse uscito Nastasic. Anche in quel caso, però, gli fu risposto da un dirigente che aveva una rosa già ampiamente attrezzata per fare meglio rispetto alla passata stagione. I risultati sono sotto gli occhi e le scelte anche. Basta pensare a giovedì quando, con le assenze di Milenkovic e Quarta, è stato schierato Amrabat al centro della difesa. Non Ranieri e nemmeno Mandragora. Eppure qualche giorno prima Pradè aveva detto: "Avevamo deciso di tenere Luca (Ranieri, ndr) e in quel ruolo possiamo adattare Mandragora". Contraddizioni fin troppo palesi, così come i risultati stridono con le aspettative. La Fiorentina ha giocato 18 partite, ne ha vinte 2, perse 3 e pareggiate 5, segnando la miseria di 8 reti e incassandone 11. Evidentemente questo primo ciclo di partite è stato sottovalutato e non si è considerato che gente come Dodò e Jovic non avrebbe potuto sopportare i tanti impegni ravvicinati.