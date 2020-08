Altri dettagli sull’inchiesta nelle aree del nuovo CS, la Fiorentina si tutela

Il Corriere Fiorentino riporta due aggiornamenti sulla questione rifiuti nell’area dove sorgerà il nuovo CS a Bagno a Ripoli (LEGGI LA NOTIZIA DI IERI): il primo, l’Arpat ha sequestrato una porzione minore di terreno; il secondo, i risultati delle analisi di laboratorio saranno resi noti a settembre. La Fiorentina, per bocca del legale D’Avirro, si dichiara estranea alla vicenda – del resto nessuno è iscritto sul registro degli indagati: il procedimento è contro ignoti. La società viola ha intanto nominato un archeologo come consulente tecnico per affrontare l’inchiesta che è ancora alle prime battute. I problemi sono rappresentati dai lavori di pulizia effettuati da una ditta di Firenze tra novembre e dicembre dello scorso anno e dalla constatazione, da parte degli architetti della Fiorentina, della presunta “assenza di siti inquinati” nell’area.