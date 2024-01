Altra pretendente per Pierozzi? Così rimarrebbe in Serie A

Tanti giocatori in orbita Fiorentina provenienti dall'Hellas. A fare il percorso inverso in direzione Verona potrebbe essere così Niccolò Pierozzi, che al pari di Brekalo è tra i giocatori pressoché certi di cambiare casacca nel corso di gennaio (ma il croato non saluterà fin tanto che la Fiorentina non si sarà garantita almeno due esterni offensivi dal mercato): il classe 2001, seguito anche da Salernitana e Cremonese, dovrebbe salutare la maglia viola a titolo definitivo anche se ha già fatto sapere di avere come priorità quella di restare a giocare in A. Lo riporta il Corriere dello Sport.