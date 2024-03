Altra occasione persa per Sottil. Piangono anche i numeri di Ikonè

Adesso inizia un tour de force non indifferente per la Fiorentina di Vicenzo Italiano. Per questo motivo, sottolinea il Corriere Fiorentino, serve l'aiuto di tutti, anche di chi finora non è stato spesso chiamato in causa. Non è un segreto infatti, che le seconde linee della Fiorentina siano lontane da un rendimento adeguato. Prendiamo la partita di sabato. Per uno come Sottil, alla seconda di fila da titolare, poteva essere la serata giusta per dare una sterzata alla sua annata e per superare una volta per tutte i suoi concorrenti. E invece, come già successo tante (troppe) volte in passato, Riccardo ha mancato l’appuntamento. Sono i numeri, a dirlo: in 24 presenze stagionali ha messo insieme soltanto 3 gol (uno per competizione) ed un assist. Stesso discorso, più o meno, per Ikonè: 26 partite, 3 gol e 2 assist. Soprattutto però, per entrambi, troppe prestazioni anonime. Serve una svolta, a partire da loro due.