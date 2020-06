All’Olimpico in cerca di riscatto: è l’ora di Patrick Cutrone

La Fiorentina arriva all’Olimpico alla ricerca di punti preziosi senza due dei suoi titolari: Chiesa e Caceres, e senza il proprio allenatore, sostituito in panchina dal fidato vice Carillo. Stando a quanto scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, salvo clamorosi ripensamenti, sarà Patrick Cutrone a guidare l’attacco dei viola. L’ex attaccante del Wolverhampton godrà dell’appoggio di Franck Ribery. Iachini infatti si affida alle loro qualità più preziose: estro, velocità, corsa e opportunismo per mettere in difficoltà la difesa di Inzaghi. Questo il motivo della scelta con cui Cutrone sembra averla spuntata su Dusan Vlahovic, che prima del lockdown grazie a gol e prestazioni importanti era diventato il titolare fisso di questa Fiorentina. Per Cutrone quindi un occasione da non farsi scappare. Dopo i pochissimi minuti a disposizione nelle ultime uscite, sempre impiegato nel finale, ha finalmente la possibilità di rimettersi in mostra per guadagnarsi la fiducia di allenatore e società, anche in ottica di una possibile permanenza la prossima stagione.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA