All’insegna dell’eleganza, nel rispetto della storia: Campo di Marte rinasce

Parole d'ordine: eleganza e storia. Ecco la rinascita dell'area di Campo di Marte

La scoperta del progetto vincitore, che porterà un netto cambiamento allo stadio Franchi, si è basata su due concetti molto importanti: eleganza e storia. Sì, perché il disegno del nuovo stadio della Fiorentina dimostra come l'idea di Pier Luigi Nervi non sarà assolutamente messa in discussione. La sottile lama metallica rettangolare, che andrà ricoprire l'intero impianto, non lederà allo spettacolo e al fascino dello skyline della città, lasciando spazio per gli elementi caratteristici di quello che sarà il vecchio Franchi.