CorSport: “Ecco le risorse del Comune di Firenze. Cifre e tempi del progetto”

Ecco i tempi e i costi del nuovo Franchi secondo il noto quotidiano

Secondo il moto quotidiano infatti, i tempi saranno certi e stretti e come ribadito dal sindaco Dario Nardella, dovranno rispettare i parametri disposti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I cantieri apriranno nell'ottobre del 2023 e la data di chiusura e compimento dei lavori non potrà superare la fine del 2026. Per quanto riguarda i costi, il Comune di Firenze avrebbe trovato parte delle risorse attraverso il Recovery Fund. La cifra ottenuta è pari a 95 milioni, ma sarebbero in arrivo altri 50 milioni. Cifra richiesta negli ultimi giorni.