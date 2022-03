Nardella: “Lavori entro il 2026 sennò perdiamo i soldi. Nuovo Franchi sobrio”

Le parole di Nardella, che crede fortemente nel progetto relativo al nuovo Franchi

Nardella prosegue: "E' stata trovata una soluzione per le vecchie curve, che verranno riutilizzate per sale congressuali, mi piace anche il modo in cui è stato ideato il parco di Campo di Marte. È un ottimo inizio, ora mettiamoci sotto per procedere rapidamente in modo di poter cominciare i lavori secondo i tempi stabiliti. Joe Barone? Mi sembrava positivamente colpito, poi dopo sentiremo direttamente lui. Voglio ringraziarlo, insieme a Commisso e alla Fiorentina. Creeremo il gruppo di lavoro per monitorare tutte le fasi di avanzamento dei lavori. La presenza dei grandi campioni, come Batistuta, è un senso di spinta. La famiglia Nervi per motivi di forza maggiore non hanno potuto partecipare, mi hanno inviato una lettera e speriamo siano contenti. Mi sento fiducioso, se non andiamo in fondo perdiamo i soldi e non ce lo possiamo permettere. Firenze oggi è vista in Italia come un modello. Non so chi altro in Italia è riuscita a trasformare uno stadio in qualcosa di moderno".