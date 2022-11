All’estero si muovono per Gonzalez: ecco la richiesta della Fiorentina

La pace è avvenuta, il rapporto tra Nico Gonzalez e la Fiorentina è ricucito. Ma come riporta il Corriere Fiorentino, ciò non esclude un possibile cessione. Infatti, l'argentino piace molto all'estero e due club si starebbero muovendo per affondare il colpo. Barone è stato chiaro, la Fiorentina non alzerà nessun muro alla sua cessione, ma l'offerta dovrà essere adeguata. La richiesta viola si aggira intorno ai 40 milioni, sotto questa cifra non si tratta nemmeno. Può succedere ancora di tutto.