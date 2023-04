Allenatore e psicologo: ecco come Italiano ha trasformato la stagione

Allenatore e psicologo. Così La Nazione definisce Vincenzo Italiano. Nella Fiorentina volata nella direzione della finalissima di Roma contro l’Inter - si legge - c’è davvero tanto, ma tanto, dell’Italiano-style. Ci sono i suoi peccati di rigidità (tattica) accumulati e pagati a inizio stagione. C’è poi quell’evoluzione, quella maturazione e qual cambiamento che Italiano è stato bravo a decdiere di indossare, per rimettere in riga un’annata che poteva essere un insuccesso e che invece sta diventando una storia bellissima.Italiano è stato bravo e attento a lavorare sulla tattica a capire che con certI uomini qualcosa dovevi rivedere. Che il 4-3-3, bello e accattivante come quello studiato dal maestro Zeman, poteva rivelarsi un boomerang.