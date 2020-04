Allenamenti in piccoli gruppi dal 18 maggio? Scienziati preoccupati dal pallone

Gli allenamenti individuali della Serie A dovrebbero ricominciare il 4 maggio, ma per quelli a piccoli gruppi – scrive il Corriere della Sera – la data indicativa è il 18 maggio. In seguito si passerà alle sedute collettivi. Prima di pronunciarsi sulla ripartenza, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora attende di ricevere il protocollo su cui è al lavoro il Coni di Malagò che andrebbe a integrare quello della Federazione dei medici sportivi. La Lega serie A però vuole avere la certezza di poter riprendere il campionato prima di ripartire con gli allenamenti, per una questione legata agli stipendi dei giocatori. Il comitato tecnico scientifico del governo resta invece per ora intransigente sul contatto tra giocatori e c’è poi una certa preoccupazione anche per il pallone, inteso come attrezzo: secondo gli scienziati potrebbe veicolare il virus.

Spostare la ripresa degli allenamenti al 18 maggio significa far slittare la riapertura della serie A al 13 giugno. Se così fosse si riuscirebbe a finire la stagione entro il 31 luglio, data ultima fissata dalla Uefa, decisa a utilizzare il mese di agosto per finire Champions e Europa League. Se invece si dovesse ripartire con gli allenamenti dopo il 18 maggio sarebbe tutto a rischio. Per terminare la stagione tornerebbero d’attualità playoff e playout, sgraditi a club e tv.