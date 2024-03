Allarme rientrato per Bennacer. A disposizione per Firenze?

L’allarme è rientrato, le condizioni fisiche di Ismael Bennacer non destano preoccupazioni. Il centrocampista rossonero aveva lasciato il ritiro dell’Algeria nel corso della settimana a causa di lievi dolori. Ma non si tratta di un vero e proprio infortunio. In accordo con lo staff medico del Milan, la nazionale algerina ha mandato a casa Bennacer per osservare alcuni giorni di completo riposo. Un periodo di sosta e di completo relax in famiglia, senza nemmeno allenamenti a Milanello. Solo tra domani e martedì Bennacer potrà ricominciare la preparazione verso la trasferta di Firenze, ma tutto sta procedendo secondo programma. L’algerino nel corso dell’ultimo anno è stato spesso fermato da infortuni, ma questa volta l’azione preventiva del Milan, in collaborazione con l’Algeria, hanno evitato rischi al giocatore. Lo riporta Il Corriere dello Sport.