Allarme Fiorentina: problemi casalinghi in difesa. Solo le ultime 3 fanno peggio

Il Tirreno sottolinea un dato piuttosto allarmante: dopo Fiorentina-Verona 2-0, la squadra di Vincenzo Italiano non è più uscita dallo stadio Franchi con la porta inviolata. Non solo in attacco, la Viola fa fatica anche in difesa. Complice la...

Il Tirreno sottolinea un dato piuttosto allarmante: dopo Fiorentina-Verona 2-0, la squadra di Vincenzo Italiano non è più uscita dallo stadio Franchi con la porta inviolata. Non solo in attacco, la Viola fa fatica anche in difesa. Complice la lunga sosta per i Mondiali in Qatar, Terracciano prende sempre gol in casa da ormai 4 mesi. Che poi sono una manciata di partite, non tantissime, ma la media supera i due gol a partita, 11 in 5. Per il Torino, Martinez Quarta appare difficilmente recuperabile e Dodô è squalificato dopo l'espulsione di domenica. Appena due volte la Fiorentina è rimasta inviolata al Franchi in campionato, contro il Verona a settembre come detto e, qualche settimana prima, contro la capolista Napoli (0-0), un risultato almeno questo lusinghiero. Per il resto ha sempre incassato reti: soltanto Sampdoria (15), Verona (17) e Cremonese (15), ovvero le ultime tre squadre della classifica, hanno fatto peggio.