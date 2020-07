Alla ricerca del gol, Iachini punta sulla classe di Ribery al fianco di Chiesa

Il capocannoniere, Vlahovic, è fuori per squalifica, e il suo supplente, Cutrone, non verrà utilizzato dall’inizio. Sembra un paradosso, per una squadra che ha estrema difficoltà nel segnare, ma stasera col Sassuolo sarà proprio così. Chiesa centravanti, conferma il Corriere Fiorentino, con Ribery al suo fianco e Ghezzal che determinerà il modulo fluttuando tra fascia destra e centrocampo. Non ci sarà nemmeno stavolta Caceres, alle prese con il secondo turno di squalifica dopo l’espulsione rimediata col Brescia, ma ci sarà Iachini in panchina. Agganciare in classifica il Sassuolo di De Zerbi (A LUNGO ACCOSTATO AI VIOLA) permetterebbe di tirare un po’ il fiato in vista dei prossimi impegni, mentre il presidente Commisso, che aveva in programma di esserci stasera, è ancora bloccato negli USA.