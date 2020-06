De Zerbi rinnova e sfida la viola. E se la Fiorentina avesse perso un’occasione?

De Zerbi proseguirà il matrimonio con il Sassuolo fino al 2021 . Salta dunque il primo nome (almeno per adesso) dalla fitta lista di candidati alla panchina viola. Resta forte il sogno Spalletti con l’idea del calcio frizzante mostrato da Juric e resiste anche qualche pista estera. La suggestione De Zerbi è rimandata a data da destinarsi, eppure l’ex attaccante del Napoli avrebbe potuto creare a Firenze una sorta di Fiorentina montelliana (la prima ovviamente). De Zerbi fa parte della ristretta cerchia di allenatori capaci di portare Italia un calcio moderno e verticale, insieme ai vari Sarri e Giampaolo e come sembrava in tempi non sospetti proprio Montella. Le sue squadre giocano sempre e comunque, seppur concedendo qualcosa a livello difensivo. Ma il suo Sassuolo ha anche carattere, basti pensare che dopo la sconfitta con l’Atalanta i neroverdi sono andati a reagire in faccia all’Inter. Non esattamente due squadre qualunque. E non è da dimenticare che il miracolo Benevento nasce proprio dalle idee del tecnico bresciano dopo sei mesi di calcio effervescente mostrato in Campania, proprio prima del passaggio al Sassuolo. Da allora la filosofia del Benevento è cambiata, questo storico campionato di B ne è la dimostrazione. Il lavoro fatto da mister De Zerbi al Sassuolo nasce da programmazione, ambiente sano e cultura calcistica, proprio le idee della Fiorentina del futuro. Domani la Fiorentina sfiderà quello che sarebbe potuto essere il suo tecnico del futuro con la speranza di non doversi mangiare le mani più avanti osservando la crescita della filosofia DeZerbista. Sicuri che la Fiorentina non abbia perso un’occasione?