Panchina viola, De Zerbi si tira fuori: ufficiale il rinnovo col Sassuolo

Roberto De Zerbi e il Sassuolo vanno avanti insieme. Come già annunciato nelle scorse ore, infatti, il tecnico ha rinnovato fino al 2021 col club neroverde. Adesso, arriva anche l’ufficialità col comunicato: “L’U.S. Sassuolo Calcio, alla presenza dell’A.D. Giovanni Carnevali, comunica di aver rinnovato il contratto con mister Roberto De Zerbi per la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2021”. De Zerbi domani sera sarà avversario della Fiorentina, società che negli ultimi mesi lo aveva considerato come eventuale sostituto di Iachini.