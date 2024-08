Alla Juve servono gli esterni. Giuntoli usa Arthur e McKennie per arrivare a Nico

Stringe il cerchio degli obiettivi bianconeri sulle fasce in zona offensiva, con due giocatori nettamente più presenti degli altri nei pensieri di Cristiano Giuntoli: Galeno del Porto e Nico Gonzalez della Fiorentina. Due giocatori da aggiungere a Timothy Weah e Kenan Yildiz per avere quattro esterni offensivi da alternare in un’annata in cui la Juventus dovrà spesso giocare ogni tre giorni. Quattro esterni tra i quali non è contemplato Federico Chiesa, fuori dal progetto e sul mercato, dove però la situazione è in stand by. Proprio l’impossibilità di incassare una cifra importante dalla cessione di Chiesa obbliga la Juventus a percorrere due strade diverse per arrivare alle due ali che cerca: una da acquistare, l’altra da ottenere in prestito oppure con un massiccio ricorso a contropartite tecniche. Visto il valore di 35 milioni di euro per Galeno sarà necessario un investimento. La Vecchia Signora dovrà cercare di raggiungere un’intesa col Porto, che potrebbe anche essere disposto a cedere in prestito Francisco Conceicao. Prima di affondare per il figlio d’arte, però, la Juve cercherà di arrivare a Nico Gonzalez inserendo una o anche due contropartite tecniche, capaci di pesare nella valutazione di 35 milioni che la Fiorentina fa dell’argentino. Due i nomi: Arthur e McKennie. Il brasiliano è rientrato a Torino proprio dal prestito alla Fiorentina, dove ha lasciato un ottimo ricordo e dove tornerebbe volentieri, l'unico problema sarebbe l'ingaggio. Lo stesso per McKennie, a bilancio per soli 5 milioni, ma che per questioni di ingaggio ha già rifiutato l’Aston Villa. Lo riporta Tuttosport.