Alla fine è Quarta il regista? Così cambia anche l’impostazione della Fiorentina

La difesa della Fiorentina ha interpreti chiari. E se Milenkovic sembra intoccabile nelle gerarchie di Italiano, l’altra maglia dovrà diventare un ballottaggio continuo con Ranieri e Quarta, ora che Mina starà ai box per diverse settimane. Il gol di testa è la ciliegina sulla torta, ma non è casuale. Come ha spiegato il tecnico, la sua posizione in campo un po’ più avanzata può portare notevoli benefici anche in fase d’impostazione. Il piede è raffinato, la visione di gioco anche. Certo, Italiano ha fotografato perfettamente anche quali sono i limiti. Da limare il più possibile per far fare un salto di qualità al pacchetto dei centrali. Lui sembra sulla buona strada. Lo riporta La Nazione.