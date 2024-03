Al Viola Park la Fiorentina riparte. Tutti uniti per mantenere la promessa

La Fiorentina prova a ripartire, questo è l'obbligo che tutti si sono imposti. Giovedì il primo allenamento. Ieri invece la squadra è stata osservata e supportata da Commisso. Il presidente viola ha conversato a lungo con Italiano. Il gruppo ha nella testa il patto del trofeo, non una frase retorica. La sicurezza di vincere non c'è mai. Ma nessuno si risparmierà. Il vuoto di Barone è incolmabile, era il parafulmine della squadra. Il dg difendeva i suoi ragazzi, in qualsiasi tema. Una figura a tratti divisiva, ma all'esterno. Per il gruppo era fondamentale, e adesso tutti daranno il massimo anche per lui. Fonte La Nazione