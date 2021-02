Al via il grande torneo delle figurine viola: si elegge la più amata, ecco come

Sul Corriere Fiorentino in edicola oggi leggiamo di un’interessante iniziativa a firma Panini: in occasione dei 60 anni di attività, la storica azienda produttrice di figurine ha chiesto alle squadre di Serie A di indicare quale sia la figurina più amata fra tutte quelle dei propri calciatori, in ogni tempo. Ad esempio, per l’Inter ha vinto Zanetti. Il gioco è aperto a chiunque abbia un profilo social: basta andare sui canali ACF Facebook o Instagram e votare sul profilo o nelle Stories. La contesa è iniziata ieri alle 13, sono 32 le figurine in gara e non manca proprio nessuno. Ci sarà da divertirsi.

Incontro Commisso-Fossi per Campi, ecco la possibile data