Stadio a Campi? Ecco quando potrebbe esserci l’incontro Commisso-Fossi

La Fiorentina ha archiviato la questione Artemio Franchi. Repubblica Firenze si chiede: Rocco che farà? Rilancerà sui terreni di Campi, opzionati fino a ottobre, dopo che il trio Nardella-Giani-Fossi si è detto disponibile a valutare un progetto di fattibilità? Un incontro ancora non è fissato col sindaco di Campi, ma potrebbe esserci prima della ripartenza di Rocco per gli Usa, intorno al 10 febbraio. Di certo, la settimana prossima posa della prima pietra del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli, per cui ieri è stata approvata la convenzione urbanistica.