Franchi fino al 2024, poi Empoli e Mapei. Le ipotesi durante il restyling

Nell'edizione odierna di Repubblica Firenze, troviamo alcuni aggiornamenti per quanto riguarda il Franchi ed il suo rifacimento. Spettatrice interessata, ovviamente, la Fiorentina, da cui si attendono delle risposte per quanto riguarda la possibilità che giochi nell'impianto durante i lavori o meno. L'ipotesi più probabile è il trasloco a Empoli per il campionato ‘24-‘25 e almeno per un bel pezzo di quello successivo, con l’opzione di giocare le eventuali coppe europee al Mapei Stadium di Reggio Emilia del Sassuolo visto che al Castellani manca la capienza. L’altra possibilità è quella che la Fiorentina resti a giocare al Franchi per tutta la fase della cantierizzazione, anche quella più “ hard” tra il 2024 e il 2025, quando la capienza sugli spalti potrebbe arrivare al 30- 40% di quella attuale e con l’area intorno allo stadio in versione “ground zero”.

Nei prossimi 4 mesi va presa necessariamente una decisione e il Comune di Firenze ha chiesto alla Fiorentina di dare una risposta entro la fine dell'anno. La Viola, però, pare che voglia aspettare il progetto esecutivo ( siamo ancora al preliminare ora) del restyling firmato dallo studio Arup per decidere, ma quello non arriverà prima di metà 2023. Almeno un orientamento la Fiorentina dovrà darlo entro poco. E le settimane cruciali potrebbero essere proprio le prossime. La valutazione che ad ora viene fatta in Comune è che se la Fiorentina giocasse fuori da maggio 2024 la fase cruciale dei lavori di restyling dell’impianto potrebbe accelerare in maniera decisiva. E l’obiettivo di completare tutto per il 2026 sarebbe assicurato. All’opposto, potrebbe esserci qualche complicazione di tipo logistico. Senza considerare le prescrizioni di sicurezza di Prefettura e vigili del fuoco. Alla dirigenza viola l’idea di trasferirsi non fa impazzire, vorrebbero evitare. Eppure i contatti con Empoli ci sono già stati. Nel frattempo, da Palazzo vecchio hanno chiesto che il castellani venga ammodernato per permettere un accesso facilitato nel caso in cui la Fiorentina dovesse temporaneamente trasferirsi lì.