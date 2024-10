Domani i biancoverdi arriveranno a Firenze, dove vivranno la loro prima partecipazione a una fase a gironi europea, un'esperienza unica anche per il Galles come federazione. Circa 150 tifosi accompagneranno la squadra. A Firenze, però, l'entusiasmo per la competizione è scarso: con i lavori allo stadio e un avversario non particolarmente prestigioso, il Franchi non dovrebbe superare le 9-10mila presenze per questa partita. Lo riporta il Corriere dello Sport.