Ahi calcio, sono finiti i soldi. La Serie A si arrampica sugli… scambi

Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha dedicato spazio alla crisi che sta colpendo, tra gli altri settori, anche quello del pallone. Il quotidiano nota che l’ultima sessione di calciomercato ha fatto girare ben 2,5 miliardi di euro in meno rispetto alla precedente, un calo del 43%. E a gennaio ci sarà una perdita stimata in altri 560 milioni. La soluzione? Aguzzare l’ingegno, dare sfogo alla fantasia e infiorettare una sequela di scambi che incidano sul bilancio prima che sul campo, parametri zero e prestiti. La Juventus, con Morata, McKennie e Chiesa, offre un esempio lampante.

