Agudelo, non c’è fiducia: si prospetta un prestito, esperimento rimandato

Se la Fiorentina conduce per 5-0 un’amichevole e Agudelo, preso a gennaio con l’obiettivo di diventare il nuovo Pizarro, non gioca che uno scampolo di partita nel finale, allora vuol dire che qualcosa non va, e che siamo ancora lontani dalla riuscita dell’esperimento profilato da Pradè qualche mese fa. Il colombiano ha giocato pochissimo da quando è arrivato a Firenze, ed è naturale che ora per lui si aprano le porte di un prestito, con lo Spezia in prima fila. Del resto, il campionato è alle porte e non c’è molto tempo per fare esperimenti in un centrocampo che deve fare i conti con qualche assenza di troppo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

