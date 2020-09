La Fiorentina non vuole aste al rialzo. Torreira si complica per via del Torino

L’accordo con l’Arsenal era raggiungibile su una cifra intorno ai 25 milioni di euro tra prestito e riscatto obbligatorio per Lucas Torreira (SCHEDA), ma l’inserimento del Torino, scrive La Nazione, rischia di compromettere tutto facendo lievitare il prezzo. La Fiorentina non parteciperà ad aste, riflessioni in corso per il club di Commisso che ha già piazzato un colpo a centrocampo con Bonaventura e potrebbe fare altre scelte. QUALI? ECCO TUTTE LE VOCI SUL MERCATO VIOLA