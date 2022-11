Agudelo: l’ex inutilizzato ed il riscatto misterioso

La Nazione parla oggi di un ex Fiorentina che domenica pomeriggio ha affrontato i viola nell'ultima giornata di campionato: Kevin Agudelo. Il colombiano, punto di riferimento dello Spezia di Gotti, era infatti arrivato in maglia gigliata l’ultimo giorno del mercato del gennaio 2020, quando Fiorentina e Genoa avevano messo nero su bianco un affare importante. Anche troppo importante, vista e considerata la cifra che i due club si erano promessi nel caso Kevin Agudelo facesse scintille a Firenze. Prestito con diritto di riscatto, scrissero Genoa e viola sull’accordo per il centrocampista, ma quel diritto di riscatto, come scrive il quotidiano, assomigliò subito più "a un jackpot da Superenalotto" che a una quotazione di calciomercato: 12 milioni di euro. La spiegazione sarebbe questa: il riscatto folle di Agudelo sarebbe scattato in seguito a un minimo di partite giocate in viola da gennaio a giugno, ma dopo una manciata di allenamenti e qualche convocazione, apparve subito chiaro che il suo riscatto non era contemplato dalla Fiorentina. Lo score delle presenze del prestito del giocatore parla chiaro: solo 3 apparizioni in sei mesi, e ritorno al Genoa immediato a giugno. Il quesito che rimane dunque è: perché fu deciso di avviare un prestito che magari poteva far comodo semplicemente per ampliare la rosa a una cifra così alta? Ed anche l'epilogo della vicenda lascia dei dubbi: successivamente Agudelo fu riscattato dallo Spezia. La cifra? 4,5 milioni.