Agroppi: “La Fiorentina si è tolta dagli impicci, anche se qualche difficoltà c’è ancora”

Il Corriere di Torino ha proposto le parole di Aldo Agroppi, ex Fiorentina e granata, in vista della partita di venerdì: ve ne riportiamo alcune.

Mi aspetto un Torino diverso da quello visto contro lo Spezia perché serve dare continuità ai segnali positivi di Benevento. La squadra ha le possibilità per uscire dal momento critico come ha fatto la Fiorentina, che si è tolta dagli impicci con le ultime due vittorie in casa. Anche se il 6-0 subito a Napoli testimonia che qualche difficoltà i viola ce l’hanno ancora.