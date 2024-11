Agroppi: “Critiche premature a Palladino. Champions? Sogno Fiorentina vincente”

Le parole del doppio ex allenatore di Torino e Fiorentina che tifa per i viola in Champions

Redazione VN 3 novembre 2024 (modifica il 3 novembre 2024 | 10:22)

Doppio ex di Torino e Fiorentina, Aldo Agroppi vive questa sfida sempre col cuore diviso a metà. Ecco le sue sensazioni raccontate al Corriere Fiorentino: "Quest'anno mi pare che il Torino sia destinato a un campionato non semplice, l'ambiente è piuttosto caldo". Nonostante l'avvio straordinario con Vanoli, l'ex allenatore spiega come l'assenza prolungata d Zapata abbia fatto tornare tutti di colpo alla realtà.

Al contrario la Fiorentina sta volando grazie a Palladino: "Di recente mi sono arrabbiato parlando di Fiorentina, perché non si dà mai tempo agli allenatori di ambientarsi. Si sparano giudizi definitivi invece serve pazienza. Non mi stupisce che ora siano tutti pazzi di Palladino". Grazie al nuovo tecnico, adesso la squadra gira: "Sono armoniosi e hanno un'ottima condizione fisica. Sono arrivati calciatori importanti, Bove aveva già dimostrato tutte le sue qualità a Roma mentre Kean è stato un acquisto azzeccato". E' presto però per parlare di obiettivi, perché servirà gestire a lungo questa euforia. Vietato però non continuare a sognare: "Possono rincorrere la Champions, mi piace sognare una Fiorentina forte e vincente".