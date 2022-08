Affari in Fi-Pi-Li, Corsi chiede anche Maleh. Fiorentina freddina

Continuano a dialogare Empoli e Fiorentina in chiave calciomercato. Gli azzurri sono sempre particolarmente interessati alla situazione relativa a Szymon Zurkowski che potrebbe tornare proprio al Castellani. E non è un mistero come la Fiorentina apprezzi non poco Nedim Bajrami (la scheda), per regalare a Italiano quella mezzala di qualità tanto rincorsa in queste ultime settimane. Ma non è finita qui, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport stamani, Accardi ha sul suo taccuino anche il nome di Youssef Maleh. La Viola, però, si priverebbe poco volentieri del calciatore italo-marocchino.