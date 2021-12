Affari di famiglia: papà Diego osserva dietro le quinte il sogno Vlahovic

Oggi Vlahovic sfiderà Simeone e intanto il padre Diego dalla Spagna osserva interessato. Chissà se si riaprirà una pista di mercato

Il Corriere dello Sport riapre quindi la pista che fu calda quest'estate. Sembrava ormai tutto fatto, Vlahovic sarebbe volato a Madrid per una cifra intorno ai 70 milioni. Poi come sappiamo saltò tutto e Dusan rimase alla Fiorentina. L'allenatore dell'Atletico però non sembra volersi dare per vinto e questa sera, dopo il match contro il Granada, chiederà informazioni sulla prestazione di Vlahovic al figlio. Gennaio si avvicina e Simeone ha le idee molto chiare, chissà se avrà dato compito al figlio Giovanni di convincere il suo ex compagno a sposare la causa dei Colchoneros.