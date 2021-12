Sipario sul 2021: col Verona il giro di boa, poi sarà mercato

La Fiorentina chiude oggi a Verona il proprio il girone d'andata ed il 2021 in campo: la pausa natalizia ed il mercato incombono

La Fiorentina chiude il proprio 2021 a Verona, dove oggi affronta l’ultima fatica prima delle vacanze di Natale. Gli scaligeri rappresentano un avversario temibile che si è preso spesso il lusso di far inciampare le grandi: Roma, Lazio e Juventus ne sanno qualcosa. Vincenzo Italiano però ha le idee chiare - leggiamo su La Nazione. Puntare sull'autostima e l'orgoglio del suo gruppo per chiudere l'anno in una posizione di classifica che Firenze e la Fiorentina non assaporano da anni.