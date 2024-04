Adrenalina porta adrenalina: la Fiorentina vuole ripetersi con due finali

Adrenalina porta adrenalina e non fermarsi mai, a parte la stanchezza con cui fare i conti, può essere perfino una specie di "Vitamina C" a cui la Fiorentina è "assuefatta" dalla passata stagione. Serie A, Coppa Italia e Conference League avanti tutta, fino alla finale, come è riuscita a fare un anno fa con l'Inter a livello nazionale e il West Ham sul piano internazionale. Due finali perse che rimangono un grande rimpianto e che quest'anno cercano riscatto. Adesso i viola in Serie A hanno 43 punti e una partita in meno (recupero con l'Atalanta) rispetto al Napoli, che in questo momento occupa il settimo posto a 48 e contro cui ci sarà pure lo scontro diretto in casa. Il resto delle giornate di campionato, sulla carta, non presentano un calendario proibitivo e la voglia di recuperare posizioni in classifica può perfino fare da traino mentale alle Coppe e viceversa. La speranza di un piazzamento europeo non è stata accantonata e il primo a crederci è proprio l'allenatore che sembra una molla e rimbalza da un rettangolo verde all'altro. Ieri è stato svolto il primo allenamento in vista dell'andata dei quarta di finale di Conference League, oggi la squadra parte da Firenze per Plzen dove domani affronterà il Viktoria. Non c'è respiro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.