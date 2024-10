Adli, il direttore d’orchestra che mancava alla Fiorentina: lo manda Maldini

Lo manda Maldini. Il resto - scrive La Nazione - è un esercizio dialettico per spiegare come Yacine Adli, pianista mancato, sia il direttore d’orchestra che mancava alla Fiorentina di Palladino. La musica, del resto, è da sempre la sua altra passione, visto che ha frequentato il conservatorio, suonando prima il violino e poi, appunto il pianoforte. Tanto da essere ribattezzato Mozart quando era al Milan. Quella rara capacità di alzare la testa e andare in verticale. La freddezza nello scegliere la soluzione migliore. Il suo debole per gli scacchi si riconosce proprio in quel suo modo di essere riflessivo, ma anche coraggioso e rapido nelle scelte. Proprio come in occasione del gol: tiro violento di destro rimpallato e grande velocità nel recuperare il pallone, cambiare piede e di precisione, piazzarla nell’unico angolino disponibile. Non per niente la poesia e la geometria sono nel suo DNA calcistico.